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Воронин Петр Терентиев

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Воронин Терентий Ларионов

Мать: Прасковья

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 40л В 1858г ему 47 В 1816г ему 6л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Екатерина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Воронина Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ей 19л
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Воронин Георгий Петров

Мать ребёнка: не указана

Из смерти
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Воронин Егор Петров

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 16.5л В 1858г ему 21.5
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Салынина Агафья Петрова

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ей 12 Брак теория была воспр
Смерть
После 1858 ст.

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