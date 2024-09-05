Воронин Петр Терентиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Воронин Терентий Ларионов
Мать: Прасковья
В 1850г ему 40л В 1858г ему 47 В 1816г ему 6л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Воронина Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина
В 1850г ей 19л
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: не указана
Из смерти
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Воронин Егор Петров
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина
В 1850г ему 16.5л В 1858г ему 21.5
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Салынина Агафья Петрова
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Никитина
В 1850г ей 12 Брак теория была воспр
Смерть
После 1858 ст.