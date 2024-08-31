Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1816г ей 39
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов
В 1816г ему 8л В 1850г ему 42г В 1858г ему 49л
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов
В 1850г ему 40л В 1858г ему 47 В 1816г ему 6л
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов
В 1850г ему 36л В 1858г ему 43 В 1816г ему 2г новорожденный в 1813г
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Пелагея Терентьева
Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов
В 1816г ей 1г
Смерть
До 1850 ст.
В 1850 нет