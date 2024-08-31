Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1816г ей 39
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Терентий Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Воронин Никита Терентиев

Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1816г ему 8л В 1850г ему 42г В 1858г ему 49л
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Воронин Петр Терентиев

Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 40л В 1858г ему 47 В 1816г ему 6л
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Воронин Матвей Терентиев

Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1850г ему 36л В 1858г ему 43 В 1816г ему 2г новорожденный в 1813г
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Пелагея Терентьева

Отец ребёнка: Воронин Терентий Ларионов

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
В 1816г ей 1г
Смерть
До 1850 ст.
В 1850 нет

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