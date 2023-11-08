Полонянкин Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Петрушка Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Полонянкин Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Полонянкина Афимья Семеновна

Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1715

Сын: Полонянкин Осип Семенович

Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1748
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