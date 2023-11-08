Полонянкин Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Петрушка Иванов
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Полонянкин Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Полонянкина Афимья Семеновна
Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Полонянкин Осип Семенович
Мать ребёнка: Полонянкин Пелагея Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748