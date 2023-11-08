Полонянкин (Полонянкин) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Полонянкин Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Полонянкина Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович
Смерть
После 1710
Рождение ребёнка
1715
Сын: Полонянкин Осип Семенович
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович