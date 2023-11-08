Полонянкин (Полонянкин) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин (Полонянкин) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Полонянкин Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Полонянкина Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1710
Рождение ребёнка
1715

Сын: Полонянкин Осип Семенович

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Петрович

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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