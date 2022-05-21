Лосева-Алексеева Зоя Константиновна
женский, родилась 14.02.1915
умерла 04.08.1989
Супруги
Лосев Петр Трофимович07.08.1915 г.р.
Дети
Щипанова-Лосева Валентина Петровна07.03.1937 г.р.
Лосев Виктор Петрович13.02.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Щипанова-Лосева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович
Рождение ребёнка
13.02.1939
Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович
Смерть
04.08.1989