Лосева-Алексеева Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева-Алексеева Зоя Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1915

Дата смерти

04.08.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Щипанова-Лосева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович

Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Лосев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Петр Трофимович

Смерть
04.08.1989
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