Лосева-Алексеева Зоя Константиновна 14.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Лосева-Алексеева Зоя Константиновна

Автор
ОТ
Тяжельникова О.

женский, родилась 14.02.1915

умерла 04.08.1989

Супруги
Лосев Петр Трофимович07.08.1915 г.р.
Дети
Щипанова-Лосева Валентина Петровна07.03.1937 г.р.
Лосев Виктор Петрович13.02.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Петр Трофимович

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Щипанова-Лосева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович

Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Лосев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович

Смерть
04.08.1989

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