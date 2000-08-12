Лосева-Алексеева Зоя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1915
Дата смерти04.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Щипанова-Лосева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович
Рождение ребёнка
13.02.1939
Отец ребёнка: Лосев Петр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1989