Бурдастых Степан Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдастых Степан Федосеевич

Бурдастых Степан Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Мать: Бурдастых ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бурдастых ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бурдастых Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бурдастых ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бурдастых ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.