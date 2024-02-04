Бурдастых Степан Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Мать: Бурдастых ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бурдастых Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1906
Смерть
Неизвестно