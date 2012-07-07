Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1923
Дата смерти07.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич
Бракосочетание
01.06.1947
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1951
Сын: Селяков Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич
Смерть
07.07.2012