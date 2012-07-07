Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

07.07.2012

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: Сафронов Леонид Ильич

Мать: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич

Бракосочетание
01.06.1947

Муж: Селяков Сергей Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1951

Сын: Селяков Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Селяков Сергей Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.07.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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