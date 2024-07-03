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Селяков Сергей Николаевич

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Место рождения

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1907

Дата смерти

28.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1907

Отец: Селяков Николай Данилович

Мать: Селякова Наталья Григорьевна

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

Бракосочетание
01.06.1947

Жена: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1951

Сын: Селяков Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.04.1979
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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