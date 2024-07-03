Селяков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1907
Дата смерти28.04.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна
Бракосочетание
01.06.1947
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1951
Сын: Селяков Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна
Смерть
28.04.1979