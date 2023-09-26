Матюкин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюкин Севастьян

Мать: Матюкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Валентина

Мать ребёнка: Матюкина Любовь

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Нина

Мать ребёнка: Матюкина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серегина Галина

Мать ребёнка: Матюкина Любовь

Смерть
Неизвестно
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