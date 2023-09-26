Матюкина (Фрязимова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкина (Фрязимова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрязимов Александр

Мать: Фрязимова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Валентина

Отец ребёнка: Матюкин Ефим

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Нина

Отец ребёнка: Матюкин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серегина Галина

Отец ребёнка: Матюкин Ефим

Смерть
Неизвестно
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