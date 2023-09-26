Матюкина (Фрязимова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрязимов Александр
Мать: Фрязимова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкина Валентина
Отец ребёнка: Матюкин Ефим
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Нина
Отец ребёнка: Матюкин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серегина Галина
Отец ребёнка: Матюкин Ефим
Смерть
Неизвестно