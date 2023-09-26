Матюкин Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкин Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюкин Ефим

Мать ребёнка: Матюкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюкин Василий

Мать ребёнка: Матюкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Матюкина Матрена

Смерть
Неизвестно
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