Нарцызов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.?
Дата смерти15.09.1992
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Борис Александрович
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Александр Александрович
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1992