Нарцызова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Борис Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Александр Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарцызов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

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