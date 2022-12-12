Нарцызова (Васильева) Матрена Степановна
Место рождения
Дата рождения19.10.1901
Дата смерти13.02.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901
Отец: Васильев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1925
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
22.05.1927
Сын: Нарцызов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
14.10.1929
Сын: Нарцызов Аверьян Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
18.03.?
Сын: Нарцызов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Смерть
13.02.1993