Нарцызова (Васильева) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова (Васильева) Матрена Степановна

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Место рождения

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

19.10.1901

Дата смерти

13.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901

Отец: Васильев Степан

Мать: не указана

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1925

Дочь: Иванова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Нарцызов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Сын: Нарцызов Аверьян Михайлович

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.03.?

Сын: Нарцызов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович

Смерть
13.02.1993
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