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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Егоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнат Петров
Отец ребёнка: Пётр Егоров
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Егоров
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Егоров
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Иродион Петров
Отец ребёнка: Пётр Егоров