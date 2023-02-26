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Женский

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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Егоров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнат Петров

Отец ребёнка: Пётр Егоров

Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Егоров

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Егоров

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Иродион Петров

Отец ребёнка: Пётр Егоров

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