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Пётр Егоров

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Егор

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнат Петров

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Иродион Петров

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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