Пётр Егоров
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Егор
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнат Петров
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Иродион Петров
Мать ребёнка: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно