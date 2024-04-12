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Асанов Дорофей Иванов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Асанов Иван Миронов

Мать: Асанова Лукирья Трофимова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Асанов Степан Дорофеев

Мать ребёнка: Асанова Ксения Михайлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Асанов Прокопей Дрофеев

Мать ребёнка: Асанова Ксения Михайлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Ксения Михайлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
1823 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
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