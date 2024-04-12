Асанов Дорофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смерти1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Асанов Иван Миронов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1778 ст.
Мать ребёнка: Асанова Ксения Михайлова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Асанова Ксения Михайлова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Ксения Михайлова
Смерть
1823 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3