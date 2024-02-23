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Асанова (Крылова) Ксения Михайлова

Место рождения

Забегаевская, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1752 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Крылов Михаил

Мать: не указана

Забегаевская, Пермский округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Дорофей Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Асанов Степан Дорофеев

Отец ребёнка: Асанов Дорофей Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Асанов Прокопей Дрофеев

Отец ребёнка: Асанов Дорофей Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726

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