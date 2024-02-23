Асанова (Крылова) Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Крылов Михаил
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778 ст.
Отец ребёнка: Асанов Дорофей Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Асанов Дорофей Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726