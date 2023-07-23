Концевой Анатолий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевой Анатолий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Концевой Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Брюханова Галина Николаевна

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Концевая Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Брюханова Галина Николаевна

Таежный, Канский район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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