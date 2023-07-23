Концевой Анатолий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1969
Сын: Концевой Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Брюханова Галина Николаевна
Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Концевая Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Брюханова Галина Николаевна
Таежный, Канский район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно