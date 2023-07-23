Концевая Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Бугайцова Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Бугайцов Андрей
Рождение ребёнка
1997
Сын: Макаров Даниил Витальевич
Отец ребёнка: Макаров Виталий
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Макарова Алина Витальевна
Отец ребёнка: Макаров Виталий
Рождение ребёнка
2002
Отец ребёнка: Макаров Виталий
Рождение ребёнка
2005
Отец ребёнка: Макаров Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугайцов Андрей