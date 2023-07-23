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Концевая Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Концевой Анатолий Стефанович

Мать: Брюханова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Бугайцова Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Бугайцов Андрей

Рождение ребёнка
1997

Сын: Макаров Даниил Витальевич

Отец ребёнка: Макаров Виталий

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Макарова Алина Витальевна

Отец ребёнка: Макаров Виталий

Рождение ребёнка
2002

Сын: Макаров Захар Витальевич

Отец ребёнка: Макаров Виталий

Рождение ребёнка
2005

Сын: Макаров Иван Витальевич

Отец ребёнка: Макаров Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугайцов Андрей