Брюханова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюханова Галина Николаевна

Брюханова Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: Бобровский Николай Егорович

Мать: Брюханова Матрена Ильинична

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.10.1967

Дочь: Брюханова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Брюханов Владимир Александрович

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1969

Сын: Концевой Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Концевой Анатолий Стефанович

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Концевая Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Концевой Анатолий Стефанович

Таежный, Канский район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Концевой Анатолий Стефанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close