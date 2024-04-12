Брюханова Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Рождение ребёнка
21.10.1967
Дочь: Брюханова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Брюханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1969
Сын: Концевой Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Концевой Анатолий Стефанович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Концевая Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Концевой Анатолий Стефанович
Таежный, Канский район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно