Зудин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1925
Мать ребёнка: Зудина Евдокия
Рождение ребёнка
10.11.1927
Мать ребёнка: Зудина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудин Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Зудина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зудина Евдокия
Смерть
Неизвестно