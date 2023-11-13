Зудин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Зудин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Зудина Евдокия

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Зудин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Зудина Евдокия

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудин Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Зудина Евдокия

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зудина Евдокия

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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