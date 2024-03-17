Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова

Место рождения

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

24.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885 ст.

Отец: Авдеев Анфиноген Косьмин

Мать: Авдеева (Пузанова) Екатерина Семенова

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малаховский Петр Константинов

Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.

Дочь: Малаховская Варвара Петрова

Отец ребёнка: Малаховский Петр Константинов

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 22об крещение 11.12.1905 г восприемники отставной канцелярский служитель Троицкий Константин Иоаннов Сафронова Анна Константинова (дер. Плотникова)
Смерть
Неизвестно

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