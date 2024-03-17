Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова
Место рождения
Дата рождения24.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.
Дочь: Малаховская Варвара Петрова
Отец ребёнка: Малаховский Петр Константинов
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 22об крещение 11.12.1905 г восприемники отставной канцелярский служитель Троицкий Константин Иоаннов Сафронова Анна Константинова (дер. Плотникова)
Смерть
Неизвестно