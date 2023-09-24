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Малаховский Петр Константинов

Место рождения

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова

Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.

Дочь: Малаховская Варвара Петрова

Мать ребёнка: Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 22об крещение 11.12.1905 г восприемники отставной канцелярский служитель Троицкий Константин Иоаннов Сафронова Анна Константинова (дер. Плотникова)
Восприемник
02.11.1908 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 68об сын Александр родился 21.10.1908 г отец Ковалевский Феодор Людвигов мать Евгения Константинова восприемник 2 Софронова Анна Константинова (дер. Плотни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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