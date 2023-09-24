Малаховский Петр Константинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.
Дочь: Малаховская Варвара Петрова
Мать ребёнка: Малаховская (Авдеева) Агрипина Афиногенова
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 22об крещение 11.12.1905 г восприемники отставной канцелярский служитель Троицкий Константин Иоаннов Сафронова Анна Константинова (дер. Плотникова)
Восприемник
02.11.1908 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 68об сын Александр родился 21.10.1908 г отец Ковалевский Феодор Людвигов мать Евгения Константинова восприемник 2 Софронова Анна Константинова (дер. Плотни... Показать все
Смерть
Неизвестно