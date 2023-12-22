Авдеева (Пузанова) Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева (Пузанова) Екатерина Семенова

Авдеева (Пузанова) Екатерина Семенова

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
17.05.1874 ст.

Муж: Авдеев Анфиноген Косьмин

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.

Сын: Авдеев Косма Афиногенов

Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.09.1880 ст.

Сын: Авдеев Фома Анфиногенов

Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.

Сын: Авдеев Александр Анфиногенов

Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.

Дочь: Малаховская Агрипина Афиногенова

Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Авдеева Пелагея Афиногенова

Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close