Авдеева (Пузанова) Екатерина Семенова
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин
Рождение ребёнка
30.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.
Сын: Авдеев Александр Анфиногенов
Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.
Дочь: Малаховская Агрипина Афиногенова
Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Авдеева Пелагея Афиногенова
Отец ребёнка: Авдеев Анфиноген Косьмин
Смерть
Неизвестно