Авдеев Косма Афиногенов
Место рождения
Дата рождения10.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1879 ст.
Восприемник
18.02.1896 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 79об дочь Марина родилась 15.02.1896 г отец Авдеев Гавриил Димитриев мать Афанасия Григорьева восприемник 2 Саженова Анна Григорьева
Поручитель
25.10.1896 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.567 с.125об брак Саженов Алексей Гаврилов (дер.Протопопова) Лоскутова Феодора Филиппова (дер.Тарабыкина) По жениху Стефан Константинов Малаховский ... Показать все
Поручитель
11.02.1905 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 27об жених Пузанов Захарий Михайлов невеста Погребниченкова Васса Иоаннова (дер. Трубачева) поручители Сизов Филипп Васильев Погребниченко Иоанн Васильев... Показать все
Поручитель
07.01.1908 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 75об жених Протопопов Александр Константинов (с.Протопопово) невеста Протопопова Вера Михайлова (с. Протопопово) поручители Козик Косьма Иванов (с. Протопо... Показать все
Восприемник
02.06.1913 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д567 с.167об сын Александр родился 15.05.1913г отец Пузанов Захарий Михайлов мать Василиса Иоаннова восприемник 2 Погребченко Иулиания Артемьева (дер... Показать все
Восприемник
30.06.1913 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д567 с.171об дочь Мария родилась 24.06.1913г отец Авдеев Александр Афиногенов мать Домникия Яковлева восприемник 2 Авдеева Иустиния Федорова
Смерть
Неизвестно