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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Павел ??? Антонович

Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Николай Антонович

Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Василий Антонович

Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алафузов Иван Антонович

Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

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