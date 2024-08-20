?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алафузов Павел ??? Антонович
Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алафузов Николай Антонович
Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алафузов Василий Антонович
Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)