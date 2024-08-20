Алафузов Павел ??? Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафузов Павел ??? Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Константин Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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