Алафузов Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алафузов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Алафузова Розалия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алафузов Антон Васильевич
Мать ребёнка: Алафузова Розалия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
1915