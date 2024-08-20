Алафузов Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафузов Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Alafouzof (Alafouzos) Anton (Anthony)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Алафузова Розалия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алафузов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Алафузова Розалия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алафузова Розалия Афанасьевна

Крещение
Неизвестно
Смерть
1915

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