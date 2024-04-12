Варлыгин Егор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарлыгин Егор Федоров

Варлыгин Егор Федоров

Место рождения

Никифоровское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Варлыгин Емельян Егорович

Мать ребёнка: Варлыгина Афимья Фролова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Анна Егорова

Мать ребёнка: Варлыгина Афимья Фролова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлыгина Афимья Фролова

Работа или профессия
Неизвестно
из церковников
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close