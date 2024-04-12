Варлыгин Егор Федоров
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1790
Сын: Варлыгин Емельян Егорович
Мать ребёнка: Варлыгина Афимья Фролова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Анна Егорова
Мать ребёнка: Варлыгина Афимья Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варлыгина Афимья Фролова
Работа или профессия
Неизвестно
из церковников
Смерть
Неизвестно