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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4843Никифоровское, с. каз.при пруде и колодцах.191957245247Церковь православная 1. Пристань. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
73. Никифоровское, село бывшее государственное, дворов 76, жителей 488, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка в суб. на 5 нед. вел. поста, шерстобитня
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Никифоровское
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
15Никифоровское1122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129595Никифоровскоедеревня56°13'34°50'O-36-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618442131д Никифоровскоедеревня