деревня Никифоровское, деревня Никифоровское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Никифоровское

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4843Никифоровское, с. каз.при пруде и колодцах.191957245247Церковь православная 1. Пристань. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Столыпинская волость
73. Никифоровское, село бывшее государственное, дворов 76, жителей 488, церковь православная, часовня, лавка, ярмарка в суб. на 5 нед. вел. поста, шерстобитня

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Столыпинская волость
село Никифоровское

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Столыпинская волость
15Никифоровское1122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
129595Никифоровскоедеревня56°13'34°50'O-36-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Столипинское сельское поселение
28618442131д Никифоровскоедеревня
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