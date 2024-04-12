Варлыгина (-) Афимья Фролова
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1790
Сын: Варлыгин Емельян Егорович
Отец ребёнка: Варлыгин Егор Федоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Анна Егорова
Отец ребёнка: Варлыгин Егор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь солдата
Смерть
Неизвестно