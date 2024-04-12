Варлыгина (-) Афимья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлыгина (-) Афимья Фролова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Варлыгин Емельян Егорович

Отец ребёнка: Варлыгин Егор Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Анна Егорова

Отец ребёнка: Варлыгин Егор Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлыгин Егор Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
дочь солдата
Смерть
Неизвестно
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