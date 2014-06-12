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Фисенков Александр Владимирович
Фисенков Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Фисенков Владимир Владимирович
1977 г.р.
Мать
Фисенкова Людмила Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2014
Отец:
Фисенков Владимир Владимирович
Мать:
Фисенкова Людмила Сергеевна
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