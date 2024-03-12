Фисенкова Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенкова Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1976

Отец: Куприянов Сергей Николаевич

Мать: Куприянова Валентина

Рождение ребёнка
06.08.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фисенков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.2014

Сын: Фисенков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фисенков Владимир Владимирович

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