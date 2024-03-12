Фисенкова Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1976
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1976
Отец: Куприянов Сергей Николаевич
Мать: Куприянова Валентина
Рождение ребёнка
06.08.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фисенков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
12.06.2014
Сын: Фисенков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фисенков Владимир Владимирович