Фисенков Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1977
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977
Отец: Фисенков Владимир
Мать: Фисенкова Наталья
Рождение ребёнка
18.03.1997
Дочь: Фисенкова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
06.08.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фисенкова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
12.06.2014
Сын: Фисенков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фисенкова Людмила Сергеевна