Фисенков Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенков Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977

Отец: Фисенков Владимир

Мать: Фисенкова Наталья

Рождение ребёнка
18.03.1997

Дочь: Фисенкова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фисенкова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.2014

Сын: Фисенков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фисенкова Людмила Сергеевна

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