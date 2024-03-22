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Нил Иванов

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

31.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Иван Андреев

Мать: Соломония Алексеева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Агафия (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Антоний Нилов

Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Дария Нилова

Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)

Смерть
31.03.1907
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пётр Нилов

Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)

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