Нил Иванов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти31.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Иван Андреев
Мать: Соломония Алексеева
Бракосочетание
04.02.1898
Жена: Агафия (по крёстному)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Антоний Нилов
Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Дария Нилова
Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)
Смерть
31.03.1907
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пётр Нилов
Мать ребёнка: Агафия (по крёстному)