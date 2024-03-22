Агафия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (по крёстному)

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Нил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Антоний Нилов

Отец ребёнка: Нил Иванов

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Дария Нилова

Отец ребёнка: Нил Иванов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пётр Нилов

Отец ребёнка: Нил Иванов

Смерть
Неизвестно
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