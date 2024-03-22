Агафия (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
04.02.1898
Муж: Нил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Антоний Нилов
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Дария Нилова
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пётр Нилов
Отец ребёнка: Нил Иванов
Смерть
Неизвестно