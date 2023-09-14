Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1796

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Положий Данило Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Положий Максим Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Положий Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Положий Антон Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кошевая Евфросиния Никитина

Отец ребёнка: Положий Никита Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Никита Осипов

Смерть
1796
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