Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кошевая Евфросиния Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1796