Положий Гавриил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти13.01.1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Положий Никита Осипов
Мать: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Положий Антоний Гаврилович
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850
Дочь: Фёкла Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
12.06.1853
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Положий Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Положий Иван 2-ой Гаврилович
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Положий Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Положий Степан Гавриилович
Мать ребёнка: Марфа Стефоновна
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Стефоновна
Смерть
13.01.1890