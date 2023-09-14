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Положий Гавриил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Положий Никита Осипов

Мать: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Положий Антоний Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Положий Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850

Дочь: Фёкла Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
12.06.1853

Сын: Положий Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Положий Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Положий Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Положий Иван 2-ой Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Положий Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Положий Степан Гавриилович

Мать ребёнка: Марфа Стефоновна

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Стефоновна

Смерть
13.01.1890
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