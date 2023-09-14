Марфа Стефоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Положий Антоний Гаврилович
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850
Дочь: Фёкла Гаврилова
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
12.06.1853
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Положий Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Положий Иван 2-ой Гаврилович
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Положий Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Положий Степан Гавриилович
Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно