Марфа Стефоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Стефоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Положий Антоний Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Положий Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850

Дочь: Фёкла Гаврилова

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
12.06.1853

Сын: Положий Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Положий Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Положий Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Положий Иван 2-ой Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Положий Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Положий Степан Гавриилович

Отец ребёнка: Положий Гавриил Никитич

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Гавриил Никитич

Смерть
Неизвестно
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