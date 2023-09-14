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Положий Максим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Положий Никита Осипов

Мать: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Положий Андрей Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Положий Яков Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елисавета Максимовна

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Положий Иван Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Даниловна

Смерть
Неизвестно
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