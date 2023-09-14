Положий Максим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Положий Никита Осипов
Мать: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Положий Андрей Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елисавета Максимовна
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
?.04.1850
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Даниловна
Смерть
Неизвестно