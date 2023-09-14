Пелагея Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Положий Максим Никитич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Положий Андрей Максимович
Отец ребёнка: Положий Максим Никитич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Положий Максим Никитич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елисавета Максимовна
Отец ребёнка: Положий Максим Никитич
Рождение ребёнка
?.04.1850
Отец ребёнка: Положий Максим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно