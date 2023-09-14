Положий Антон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Положий Никита Осипов
Мать: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Антонова
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Иванова
Смерть
Неизвестно