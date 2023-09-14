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Положий Антон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Положий Никита Осипов

Мать: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Антонова

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Иванова

Смерть
Неизвестно
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