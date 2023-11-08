Оболенская (Моркова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Моркова) Прасковья Николаевна

Место рождения

Of Tsypovka, Simbirsk, Russia, Ussr

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

14.06.1832

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Морков Николай Иванович

Мать: Морков (Скворцова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
1799

Муж: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1800

Сын: Оболенский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
28.05.1802

Дочь: Крюков (Оболенская) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1806

Сын: Оболенский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Оболенский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Сумарокова (Оболенская) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Де-Санглен (Оболенская) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович

Смерть
14.06.1832
Похороны
Неизвестно

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