Оболенская (Моркова) Прасковья Николаевна
Место рожденияOf Tsypovka, Simbirsk, Russia, Ussr
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти14.06.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
27.06.1800
Сын: Оболенский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1802
Дочь: Крюков (Оболенская) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1806
Сын: Оболенский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Оболенский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Сумарокова (Оболенская) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Де-Санглен (Оболенская) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Михайлович
Смерть
14.06.1832
Похороны
Неизвестно