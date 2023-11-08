Морков (Скворцова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морков (Скворцова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1755

Дата смерти

14.10.1800

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Морков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Оболенская Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Морков Николай Иванович

Of Tsypovka, Simbirsk, Russia, Ussr
Смерть
14.10.1800
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