Морков (Скворцова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1755
Дата смерти14.10.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Морков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Оболенская Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Морков Николай Иванович
Of Tsypovka, Simbirsk, Russia, Ussr
Смерть
14.10.1800