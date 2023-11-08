Оболенский Николай Андреевич
Место рожденияг. Москва
Дата рождения27.06.1800
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1800
г. Москва
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
27.07.1832
Дочь: Торопчанинова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Мария Никаноровна
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1833
Сын: Оболенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Мария Никаноровна
г. Симбирск
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Несветаева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.04.1841
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Оболенский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1845
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Cypovka
Рождение ребёнка
1846
Сын: Оболенский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Семенова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Городецкая Анна Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1853
Сын: Оболенский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна
Zypowka
Смерть
Около 1860