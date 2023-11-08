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Оболенский Николай Андреевич

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

27.06.1800

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

До 1820 г.р.
1817 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1800

Отец: Оболенский Андрей Михайлович

Мать: Оболенская Прасковья Николаевна

г. Москва
Бракосочетание
1829

Жена: Оболенская Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
27.07.1832

Дочь: Торопчанинова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Мария Никаноровна

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1833

Сын: Оболенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Мария Никаноровна

г. Симбирск
Бракосочетание
1837

Жена: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Несветаева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1841

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Оболенский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1845

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Cypovka
Рождение ребёнка
1846

Сын: Оболенский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Семенова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Городецкая Анна Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1853

Сын: Оболенский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Алексеевна

Zypowka
Смерть
Около 1860
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