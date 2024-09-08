Русаков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варламова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1949

Сын: Русаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна

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