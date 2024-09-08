Русаков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1949
Сын: Русаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Ивановна