Русаков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1949
Дата смерти10.03.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1979
Дочь: Русакова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Русакова Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
09.11.1981
Сын: Русаков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Русакова Людмила Валентиновна
Смерть
10.03.2011