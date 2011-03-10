Русаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусаков Владимир Александрович

Русаков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1949

Дата смерти

10.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949

Отец: Русаков Александр Иванович

Мать: Русакова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
06.01.1979

Дочь: Русакова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Русакова Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
09.11.1981

Сын: Русаков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Русакова Людмила Валентиновна

Смерть
10.03.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.