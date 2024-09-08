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Русакова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1926

Дата смерти

09.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варламова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Александровна

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1949

Сын: Русаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович

Смерть
09.12.1991

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