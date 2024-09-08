Русакова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1926
Дата смерти09.12.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Александровна
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1949
Сын: Русаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Русаков Александр Иванович
Смерть
09.12.1991