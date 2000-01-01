Певцова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певцова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Певцов Григорий Харитонович

Отец ребёнка: Певцов Харитон Семенович

Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Певцов Онисим Харитонович

Отец ребёнка: Певцов Харитон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певцов Харитон Семенович

Смерть
Неизвестно
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